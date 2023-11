Va a dormire a casa di un amico e muore a 19 anni

Doveva essere una serata come un'altra, ma purtroppo si è trasformata in tragedia. Un giovane di soli 19 anni, residente ad Arce, in provincia di Frosinone, è stato trovato senza vita poco dopo le 13 nel letto dell'abitazione di un amico che lo aveva ospitato per la notte, in località Valle. A dare l'allarme è stato l'amico cinquantenne che lo aveva ospitato, insospettito dal fatto che il giovane stesse dormendo così a lungo.

Il personale del 118 una volta sul posto ha solo potuto constatare il decesso ed ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Il corpo era ancora sul letto, il decesso viene fatto risalire alle ore della notte: i militari di Arce e i loro colleghi del Nucleo Operativo di Pontecorvo hanno compiuto un primo esame sullo stato dei luoghi e non risulta alcun segno sospetto sul corpo del giovane né sono stati trovati nella stanza oggetti che autorizzino a pensare a una causa precisa per il decesso. Proprio per questo il magistrato di turno alla Procura di Cassino il sostituto Alfredo Ricci ha disposto l'autopsia. La salma al momento si trova nell'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino.