Ordinavano il pane e il "rider" portava cocaina: poi arrivano i Carabineri

Maxi operazione antidroga tra Catania e Reggio Calabria con oltre cento Carabinieri impegnati in arresti e sequestri: nove le persone accusate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'indagine, denominata 'Non solo pane' ha consentito di individuare una fiorente attività di smercio al dettaglio di cocaina nel capoluogo etneo e in diversi comuni della cintura metropolitana. In particolare, sarebbero state ricostruite le diverse modalità di cessione della droga, che avveniva sia in maniera "itinerante", con gli "ordini" stabiliti telefonicamente e consegnati, o addirittura lasciati, in luoghi concordati, un vero e proprio "take away" della cocaina, sia nelle abitazioni dei pusher, dove si realizzava la compravendita e la consumazione dello stupefacente.

Uno degli spacciatori, che è un panettiere, avrebbe utilizzato il suo forno quale "copertura" e "base logistica" per l'attività illecita, venendo incontro alle esigenze degli acquirenti che avrebbero chiesto di ritirare di volta in volta "mezzo chilo di pane" o "mezza pagnotta", tutte forme criptiche per celare il reale riferimento alla droga.