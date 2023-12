La cocaina nascosta nel doppiofondo delle pentole

Una batteria di pentole con sorpresa: cocaina nascosta nel fondo. Questa la scoperta fatta dai finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Varese. Una donna è stata arrestate con l'accusa di avere importato quattro chili di cocaina, nascondendoli proprio in una pentola. La spedizione, arrivata alla Cargo City dell'aeroporto di Malpensa proveniente dall'Ecuador, è stata intercettata dalle fiamme gialle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aperto il pacco per l'ispezione, i finanzieri hanno notato che un tegame era più pesante degli altri. Lo hanno letteralmente dissaldato, scoprendo il doppiofondo con la droga. Poi sono risaliti alla destinataria della spedizione. Nella sua casa i militari hanno trovato dell'hashish e un bilancino di precisione. Il gip di Fermo ha convalidato l'arresto in flagranza operato dalle fiamme gialle, disponendo la custodia cautelare dell'indagata in carcere.

Continua a leggere su Today.it...