Nel furgone ha tutta questa droga: fermato, perché dopo poche ore è già libero

Viaggiava con 195,68 chili di marijuana nascosti in un furgone. Quasi due quintali. La droga sequestrata, se rivenduta nel territorio nazionale, avrebbe potuto fruttare proventi illeciti stimati fino a due milioni di euro. L'autista del mezzo, un uomo di nazionalità polacca, è stato arrestato e poi rimesso in libertà. Ma andiamo con ordine.

Nei giorni scorsi, i finanzieri della compagnia di Tarvisio hanno fermato un furgone con targa polacca al casello di Ugovizza, nel comune di Malborghetto Valbruna. Era circa l'una di notte. Nel veicolo c'era un carico di infiorescenze di cannabis sativa, risultata essere marijuana dall'esame condotto sul posto effettuato con i reagenti specifici.

La droga in questione era stata accuratamente imbustata in 176 confezioni sottovuoto, per evitare che fuoriuscisse qualsiasi odore individuabile dai cani antidroga. Il materiale era trasportato in colli anonimi, accompagnati da documenti di trasporto compilati in modo da non farne presagire il contenuto. Alla guida del furgone c'era un cittadino polacco di 53 anni, che è stato subito arrestato dai finanzieri, in quanto responsabile dell'introduzione in Italia della sostanza stupefacente. Ma il 53enne è stato in seguito rimesso in libertà per l'assenza di specifiche esigenze per la custodia in carcere, essendo risultato incensurato.

La droga è stata sequestrata dai finanzieri del comando provinciale di Udine. Tutta quella marijuana sarebbe partita dalla Svizzera per arrivare in Repubblica Ceca e, da lì, nuovamente rispedita in direzione dell'Italia. Sono in corso gli approfondimenti per delineare meglio il traffico illecito e i suoi possibili destinatari.

