Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: muore a 19 anni

Tragico incidente stradale a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Un giovane motociclista, Edoardo Bernardi 19 anni, ha perso la vita sulla strada provinciale 59, nelle vicinanze della rotonda che incrocia la Jesolana. Avrebbe perso il controllo della moto che stava guidando e sarebbe finito fuori strada, andando a sbattere contro un albero.

La dinamica dello schianto è in fase di ricostruzione, ma sembra che non siano coinvolti altri veicoli. Il ragazzo sarebbe uscito dalla carreggiata autonomamente, racconta VeneziaToday. L'impatto è stato violento e per lui non c'è stato nulla da fare: quando sono arrivati i soccorritori del 118 hanno solo potuto constatare il decesso.

A dare l'allarme alcuni passanti. Sul posto oltre alle ambulanze sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente è rimasto chiuso per il tempo necessario alle operazioni di rilievo e soccorso.

"Una triste notizia ha colpito oggi la collettività sanstinese, che piange la perdita di un giovane concittadino tragicamente scomparso in un incidente stradale - scrive su Facebook Gianluca De Stefani sindaco di San Stino -. Le nostre parole sono insufficienti per esprimere il dolore e la tristezza che questa perdita ha portato alla nostra comunità. L'amministrazione comunale si stringe al cordoglio della famiglia".