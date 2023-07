Evelyn, la bambina morta in piscina: funerali e lutto cittadino

Per la giornata in cui si terranno i funerali della piccola Evelyn, la bambina di 7 anni morta dopo un incidente in una piscina del Pavese, il comune di Rozzano (Milano) ha proclamato il lutto cittadino. Dopo la decisione dell'amministrazione comunale, nella cittadina è lutto lunedì 17 luglio, in occasione della cerimonia funebre che si terrà nella chiesa Sant'Angelo in via Don Angelo Lonni alle ore 10. La bandiera sul palazzo comunale sarà esposta a mezz'asta in segno di lutto. "Tutta la cittadinanza è invitata ad adottare comportamenti conformi al comune sentimento della città", ha fatto sapere l'amministrazione.

La bambina è stata soccorsa domenica 9 luglio in una piscina di Battuda (Pavia), dopo una caduta in acqua. In base a quanto ricostruito, la piccola sarebbe rimasta sott'acqua, nella vasca principale dell'impianto, per alcuni minuti dopo essere finita sotto uno dei gonfiabili. Quando finalmente è stata trovata e riportata a galla da un bagnino, verso mezzogiorno, era priva di sensi.

Gli operatori del 118 l'hanno rianimata a lungo, prima di trasportarla in ambulanza all'ospedale Policlinco San Matteo di Pavia, ma Evelyn non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per fare chiarezza sull'episodio. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza. Si dovrà anche stabilire se la bimba sia finita sott'acqua in seguito a un malore o per altre cause.

