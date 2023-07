Il falso medico che curava il cancro con il latte d'asina

Una "falsa dottoressa" è stata condannata in primo grado per truffa, esercizio abusivo della professione e falso ideologico. Alla donna, originaria di Sant'Angelo a Fasanella, comune in provincia di Salerno, spettano due anni di carcere e una multa di 10.500 euro, oltre al risarcimento e una provvisionale di seimila euro nei confronti di una famiglia di Colliano. La sentenza è stata emessa dal giudice del tribunale di Salerno, Cristina De Luca.

Il falso medico era attivo nei comuni dell'alto-medio Sele e Tanagro, nel Salernitano: secondo le accuse, per anni, senza una laurea specifica, si sarebbe spacciata come dottoressa indossando il camice bianco e mostrando false lauree e specializzazioni.

In primo grado, il giudice ha appurato come la falsa dottoressa prescrivesse terapie ai pazienti oncologici senza avere i titoli e curasse i malati di cancro con il latte d'asina.