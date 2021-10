Il focolaio Covid dopo le gite di gruppo in Puglia e Croazia

Succede a San Marcello Piteglio, sulla montagna pistoiese, con alcuni ricoverati in ospedale anche in condizioni critiche

Nuovo focolaio di contagi di coronavirus nel comune di San Marcello Piteglio, sulla montagna pistoiese, con alcuni ricoverati in ospedale anche in condizioni critiche. Sembra che a far scoppiare i contagi, come scrive oggi La Nazione e Il Tirreno sulle pagine locali, siano stati i rientri di alcune persone da due viaggi. Le gite incriminate sarebbero avvenute in Croazia e in Puglia.

Il sindaco, Luca Marmo, sollecita la popolazione al massimo rispetto delle indicazioni: indossare la mascherina all'interno dei locali e anche fuori quando la distanza tra le persone si riduce e a praticare l'igiene delle mani con meticolosità. Il sindaco parla di "situazione numericamente preoccupante", aggiungendo che al momento le persone risultate positive ai test "sono circa una cinquantina" e che "nell'ultima settimana se ne sono prodotte 36, di cui 11 l'altro ieri, queste ultime tutte concentrate in una struttura alberghiera e questo ovviamente mi fa dire che la situazione è tendenzialmente sotto controllo".

"Ci sono anche ricoverati all'ospedale - aggiunge il sindaco -, a mia conoscenza qualcuno in condizioni un po' più critiche, però nessuno di questi risulterebbe in condizioni tali da destare particolari preoccupazioni in questo momento".