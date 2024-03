Spara alla nuora in casa, lei si salva lanciandosi dal balcone con la figlia di un anno

Esplode dei colpi di pistola contro la nuora che, nel tentativo di salvarsi, si getta dal balcone con la figlia di un anno in braccio. Per questo, l'autore del gesto è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio e porto abusivo di arma con matricola abrasa. I fatti si sono verificati lo scorso 23 marzo a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, la donna sarebbe stata colta di sorpresa nella sua abitazione mentre aveva in braccio la figlia di un anno. Il suocero si sarebbe introdotto in casa di nascosto e poi avrebbe puntato un'arma da fuoco contro la donna, ferendola al torace.

Nel tentativo di salvarsi, la donna si è lanciata dal balcone della sua abitazione riportando ulteriori lesioni, rendendo necessario il trasporto d'urgenza presso la terapia intensiva del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Da qui sono partite le indagini delle forze dell'ordine. Il personale del posto fisso, notando che la donna era ancora vigile, ne ha approfittato per apprendere notizie in merito all’accaduto. La vittima ha raccontato che poco prima, mentre si trovava in casa con la figlia di un anno, era stata colpita al torace da diversi colpi di arma da fuoco esplosi dal suocero entrato di nascosto all’interno della sua abitazione. Braccato, il responsabile ha deciso di consegnarsi spontaneamente alla Polizia di Stato, consegnando l'arma con la quale aveva commesso l'insano gesto, risultata essere una pistola calibro 9 con matricola abrasa.

La vittima, a seguito delle lesioni riportate, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e successivamente trattenuta presso il reparto di terapia intensiva del Gom di Reggio Calabria.