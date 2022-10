Un giovane è stato ucciso a coltellate dopo una rissa, un altro è ferito gravemente

Un uomo, un cittadino marocchino di 24 anni è stato ucciso a coltellate in via delle Gore, a Firenze, mentre un altro della stessa nazionalità, un 27enne, è stato trovato ferito ed è ora ricoverato in gravi condizioni: il giovane verrà operato a un polmone. È successo alle prime luci dell'alba di oggi 9 ottobre, non lontano dall'ospedale di Careggi del capoluogo toscano, probabilmente a seguito di un litigio o di un agguato.

Quando gli agenti delle volanti e i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto hanno ritrovato i due uomini a terra in condizioni gravi. Il 24enne è stato accoltellato al collo e alla schiena. Al suo arrivo la polizia lo ha trovato agonizzante, circondato da un gruppo di persone che cercava di soccorrerlo. Per il giovane non c'è stato nulla da fare: è morto prima dell'arrivo in ospedale. Il 27enne, invece, colpito alle spalle, è stato trasportato d’urgenza dal 118 al Pronto Soccorso di Careggi da dove è poi stato portato nel reparto di terapia intensiva.

I due giovani era insieme ad altre cinque persone, tutte di origine nordafricana. Sul caso indaga la squadra mobile e la scientifica per appurare quanto avvenuto e chiarire la dinamica dell’accaduto.