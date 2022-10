Il plexiglass cede sotto il suo peso: operaio muore dopo un volo di 9 metri

Un operaio di 41 anni, Giovanni Salamone, ha perso la vita dopo un terribile infortunio sul lavoro avvenuto nel fine settimana nella sede della Società Telefonica Lombarda di via Achille Grandi, a Brescia. Il plexiglass sui cui si trovava l'operaio ha ceduto sotto il suo peso, facendolo precipitare da un'altezza di nove metri. Il 41enne, originario di Belmonte Mezzagno, nel Palermitano, si era trasferito da tempo a Gallarate, in provincia di Varese. Lascia nel dolore la moglie e il figlioletto.

Salamone - nato e cresciuto a Belmonte Mezzagno - è morto alla clinica Poliambulanza di Brescia dopo due giorni d'agonia: troppo gravi i traumi riportati. Il giovane operaio è precipitato da 9 metri di altezza: stava lavorando alla rimozione di alcune coperture in amianto sul tetto della Società Telefonica Lombarda, quando per cause ancora in corso di accertamento - i rilievi sono stati affidati dai tecnici alla polizia - la copertura in plexiglas ha ceduto.

Una caduta terrificante. Le sue condizioni sono apparse disperate fin dall'inizio: era stato intubato, poi trasferito e ricoverato d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia, nel reparto di Rianimazione. Qui è sopravvissuto per poco più di 24 ore.