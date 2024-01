Il piastrellista denunciato dagli amici dopo la maxi vincita al Gratta e vinci: "Non divido i soldi"

Nella giornata del 15 gennaio si è tenuta nel tribunale di Verona una nuova udienza del caso che vede al centro una disputa tra tre ex amici e colleghi che dal 2021 si contendono un gratta e vinci da due milioni di euro, la cui vincita è bloccata da allora.

Come riporta Verona Sera, davanti al pm Alberto Sergi il piastrellista 43enne accusato di appropriazione indebita ha ribadito la sua versione dei fatti: il gratta e vinci lo ha comprato da solo lui con i propri soldi, lo ha grattato lui e, dunque, la vincita è solo sua.

Gli altri due operai sostengono invece che a monte dell'acquisto dei cinque gratta e vinci da 20 euro, tra cui il biglietto vincente, fosse stato stretto un patto che stabiliva di dividere un'eventuale vincita. Una tesi che è stata esposta nella precedente udienza di settembre, quando le tensioni tra i tre erano quasi sfociate in una rissa.

La versione dell'imputato

Secondo l'imputato, non ci sarebbe stato nessun accordo prima: il fortunato biglietto sarebbe stato grattato da lui stesso davanti ad uno degli amici e, una volta scoperta la vincita, i due avrebbero festeggiato chiamando anche il terzo collega.

Dopodiché, in segno di amicizia, l'imputato avrebbe promesso di regalare ai due 80mila euro a testa, ma non ci sarebbe stato alcun accordo preventivo. Anche perché - ha sostenuto ancora l'operaio davanti al pm - lui stesso aveva da poco vinto 800mila euro sempre con un gratta e vinci e quindi aveva i soldi per comprarne altri di tasca propria. L'uomo ha inoltre spiegato che i suoi amici, non fidandosi della promessa, gli avevano chiesto di recarsi da un notaio per rendere sicura la donazione. Lui però non lo ha fatto e, pochi giorni dopo aver incassato, la vincita è stato denunciato dai due ex amici.