Tragico schianto in curva all'alba: ragazzo muore, tre feriti 

Drammatico incidente stradale ad Alcara Li Fusi, in provincia di Messina. Intorno alle 5.30 di oggi, giovedì 11 gennaio, un'auto con a bordo quattro persone è finita fuori strada, schiantandosi contro gli alberi. Nel violento impatto ha perso la vita un ragazzo di 21 anni, che si trovava alla guida del veicolo. Ferite le altre tre persone che si trovavano a bordo: secondo le prime informazioni le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i soccorsi del 118 e la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sant'.Agata Militello. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, per cause ancora da chiarire, il giovane alla guida avrebbe perso il controllo dell'auto in un tornante, finendo in un terrazzamento della provinciale bloccata dagli alberi. Per raggiungere il luogo in cui si era fermato il mezzo i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare scale e corde.

Nel violento impatto è deceduto un ragazzo di 21 anni. Gli altri tre uomini che si trovavano a bordo sono stati trasportati all'ospedale di Sant'Agata dal personale sanitario del 118. I carabinieri di Alcara Li Fusi e S.Agata Militello hanno effettuato i rilievi di sorta, in attesa del sopralluogo del magistrato e la relativa autorizzazione per la rimozione della salma. I vigili del fuoco hanno invece provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata dall’incidente.