Violento frontale, un'auto si ribalta e prende fuoco: morto un 31enne

Un ragazzo di 31 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nella serata di ieri, martedì 13 febbraio, a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona. Secondo una prima ricostruzione riportata da VeronaSera, poco dopo le 19, due auto si sono scontrate frontalmente in via Lauri: dopo il violento impatto la Volkswagen Lupo condotta da un 31enne di origini indiane residente a San Giovanni Ilarione, si è ribaltata fuori dalla carreggiata, in una piccola scarpata che la costeggia, ed è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Scattato l'allarme, sul luogo dell'incidente si sono precipitati due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero, che si sono messi immediatamente all'opera per domare il rogo, e il personale del Suem 118 con ambulanza ed automedica: per il guidatore però non c'è stato niente da fare ed è morto sul posto. Alla guida dell'altro veicolo, una Lancia Ypsilon, si trovava una ragazza di 31 anni: ricevute le prime cure, la donna è stata poi condotta in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a causa dei numerosi traumi subiti.