Gru perde il carico, operaio muore schiacciato

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto oggi, 27 marzo, a Fidenza (Parma). La vittima è Vasile Tofan, un 50enne romeno ma residente a Brescia. Lavorava in un cantiere per l'adeguamento sismico della scuola Collodi. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Secondo una prima ipotesi, una gru ha perso il carico, che ha travolto il lavoratore. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre all'ambulanza e ai carabinieri anche gli operatori della Medicina del Lavoro di Fidenza.