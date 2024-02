Prima il selfie in cima alla montagna, poi la caduta: Giorgio Piccoli muore a 69 anni

Alle 12:39 di giovedì 1° febbraio ha postato una storia social immortalandosi con alle spalle la neve di cima Telegrafo (la terza più alta del monte Baldo a Verona, ndr), pochi attimi dopo è precipitato ed è morto. Questi gli ultimi istanti di vita di Giorgio Piccoli, dipendente del Comune di Avio (Trento) e appassionato di montagna.

Come scrive Federico Bonati su TrentoToday, a dare l'allarme sono stati altri due escursionisti che stavano risalendo il Canale Osanna e lo hanno visto precipitare per 250-300 metri prima di schiantarsi nel dirupo nonostante indossasse i ramponi.

Il selfie è delle 12.39. La chiamata al numero di emergenza delle 12.40. Appena un minuto dopo. È intervenuto l'elisoccorso ma era troppo tardi. La salma è stata recuperata con il verricello a 1.840 metri di quota e trasportata a Caprino, dove attendevano i carabinieri.

Ad Avio, Giorgio Piccoli era conosciuto da tutti. Aveva 69 anni, una vita come dipendente comunale passata svolgendo l'attività di capo cantiere. "Un uomo, un punto di riferimento per tutto il comune di Avio, sempre presente e attento a risolvere ogni cosa, senza mai esitare - si legge sulla pagina Facebook del Comune - . Davvero una grande mancanza per tutti noi! In un attimo la sua escursione, sulla cima più alta del Monte Baldo, al rientro dal Monte Telegrafo si è trasformata in una tragedia che nessuno si poteva aspettare o immaginare. Ci uniamo alla sua famiglia in questo momento così difficile. Ciao Giorgio".

