Schianto tra cinque auto vicino all'ospedale: morta una donna, grave la figlia di 16 anni

Cinque automobili coinvolte nell'incidente avvenuto a Rivoli (Torino). Per la donna non c'è stato niente da fare

Tragico incidente a Rivoli, in provincia di Torino. Una donna di 43 anni, che viaggiava in auto insieme alla figlia adolescente, è morta poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Entrambe erano state trasportate in ospedale in gravi condizioni. Per la donna, portata all'ospedale di Rivoli, non c'è stato niente da fare. La figlia è stata eliotrasportata al CTO.

L'incidente è avvenuto intorno alle 7.40 di questa mattina nella zona tra via Rivalta e corso Levi, poco distante dall'ospedale di Rivoli, coinvolgendo cinque automobili.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati soprattutto per estrarre dalle lamiere di una delle vetture la 43enne e la figlia.

Feriti lievemente gli altri automobilisti che sono stati curati sul posto dai soccorritori. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.