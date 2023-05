Terrificante schianto tra due Panda: giovane morto

Una persona è deceduta in un grave incidente stradale avvenuto giovedì sera, intorno alle 19, sulla statale 34 del Lago Maggiore a Ghiffa (Verbano Cusio Ossola).

Lo schianto nei pressi del camping La Serra. Due Fiat Panda si sono scontrate frontalmente. Una delle due si è ribaltata. Solo i due conducenti erano a bordo dei mezzi. Per uno dei due, un ragazzo di circa 20 anni, non c'è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi. L'altro conducente invece è stato portato in gravissime condizioni in ospedale a Verbania.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale, i carabinieri di Verbania per i rilievi, oltre alla polizia locale. La dinamica e le cause dell'incidente non sono chiare. La statale è rimasta chiusa al traffico per ore.