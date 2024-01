Violentissimo scontro tra auto, Simon muore a 19 anni sotto gli occhi della fidanzata

Un ragazzo di 19 anni è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lunedì all'altezza di Sciaves in Val Pusteria. Si chiamava Simon Innerbichler ed era originario di San Giovanni in Val Aurina (Bolzano).

Simon Innerbichler era in auto con la sua ragazza, lei era al volante. Per ragioni in via di accertamento la loro vettura, una Fiat 500, è finita contro la Porsche Macan di una famiglia di Brescia con tre persone a bordo. L'impatto è stato violento. Il quadro clinico del giovane è apparso subito grave. Portato in ospedale è morto alcune ore dopo il ricovero. Traumi di media entità per la ragazza. Feriti, ma non gravemente, anche i tre occupanti dell'altra macchina. Sono in corso le indagini per accertare l'esatta dinamica dei fatti.