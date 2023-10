I vigili le ordinano di spostare la macchina che non parte: multata donna incinta al nono mese

Una vicenda quasi paradossale, che farà molto discutere. Una donna incinta, al nono mese di gravidanza, è stata multata a Prato per non aver rimosso l'auto da una via in cui doveva essere effettuata la pulizia stradale. La donna aveva cercato con ripetuti tentativi di avviare l'auto che però non si è avviata a causa della batteria scarica. A quel punto la donna avrebbe chiesto l'intervento di un elettrauto, ma i vigili presenti non hanno esitato a farle la multa.

La storia è stata raccontata dalla suocera della ragazza a La Nazione con toni molto accesi: "È arrivato anche l’altro mio figlio per darle una mano ma la macchina non voleva sapere di mettersi in moto – aggiunge – dopo infatti abbiamo chiamato l’elettrauto che ha constato come la batteria fosse da cambiare. Le due ausiliarie del traffico hanno assistito a tutta la scena ma hanno comunque insistito con la ragazza di mio figlio dicendole che avrebbe dovuto spostare l’auto in qualsiasi modo. Ma come avrebbe potuto fare?".

Le due ausiliarie del traffico hanno motivato la scelta dicendo che hanno multato la ragazza per non fare un torto agli altri automobilisti. Una versione che non convince la donna: "Non ci siamo arrabbiati per la multa – ha continuato la suocera – ma per come è stata trattata la compagna di mio figlio. Sono state due donne che non hanno avuto nessun rispetto o compassione per un’altra donna, per di più incinta di nove mesi, con una pancia enorme e ben visibile".

