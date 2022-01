Invitati alle nozze di una parente, picchiano il custode della sala ricevimenti: tre arresti

Era iniziata come una giornata di festa, si è conclusa con un uomo in ospedale in fin di vita, il sangue e l'arrivo della polizia. Un uomo di 52 anni e i suoi figli di 24 e 23 anni sono stati arrestati dalla polizia perché accusati di avere aggredito il custode del parcheggio della sala ricevimenti dove erano giunti come ospiti di un matrimonio.

Il pestaggio è avvenuto in estate. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, i tre erano stati invitati alle nozze di una cugina. I due ventenni però hanno notato del materiale edile accatastato nel parcheggio e hanno deciso di imposessarsene. Sorpresi dal custode, lo hanno accusato di avere graffiato la loro auto e, pretendendo da lui 1.500 euro, lo hanno picchiato con violenza e lasciato privo di sensi. In loro aiuto è intrervenuto anche il padre.

Il custode alcune ore dopo è finto in ospedale per un un'emorragia interna ed è stato in bilico per giorni tra la vita e la morte. E' stato il gestore della sala ricevimenti a chiamare la polizia. Dalle registrazioni dell'impianto di videosorveglianza, dalla lista degli invitati al matrimonio e dai rilievi gli inquirenti sono risaliti ai tre uomini.

Gli indagati, tutti con precedenti penali, sono stati portati nella casa circondariale di Trani. Rispondono di lesioni personali pluriaggravate ma i due figli - con precedenti per rapina, evasione e spaccio - sono accusati anche di furto aggravato. I due ventenni inoltre erano ben noti alle forze dell'ordine perché erano tra i 70 detenuti evasi dal carcere di Foggia il 9 marzo 2020.