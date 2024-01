"Aiuto, i ladri hanno chiuso mio marito nello sgabuzzino". Ma la verità (imbarazzante) è un'altra

L'allarme ladri è scattato nella serata di giovedì 18 gennaio a Bione, piccolo comune in provincia di Brescia, quando una donna in preda al panico ha fermato una pattuglia della polizia locale della Valsabbia che stava perlustrando le vie del paese proprio per prevenire i furti. "I ladri hanno chiuso mio marito nello sgabuzzino: correte", avrebbe raccontato agli agenti. Immediato l'intervento: la polizia locale ha effettuato un accurato sopralluogo nell'appartamento e nel cortile esterno, senza però trovare traccia di malintenzionati.

In realtà non c'era nessun furto in corso e nessuna emergenza alla quale far fronte. Si trattava di un allarme del tutto infondato e dovuto alla "sbadataggine" del marito della signora che si era chiuso dentro il ripostiglio da solo. Tutto è stato chiarito e risolto in pochi istanti, quando la porta dello sgabuzzino è stata aperta e l'uomo ha potuto raccontare quanto era successo.

L'intervento della pattuglia ha richiamato l'attenzione di chi vive nella zona, che ha subito pensato alla presenza di ladri: per fortuna era solo un falso allarme.