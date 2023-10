Entra in casa per rubare ma cade dal quinto piano: morto sul colpo

Un tentativo di furto in un appartamento si è trasformato in tragedia, nella mattinata di oggi, 5 ottobre. È successo in un condominio del parco "Le Fontane", nella periferia di Caserta. Stando a quanto ricostruito per il momento dalle forze dell'ordine, almeno due ladri avrebbero fatto irruzione all'interno di un'abitazione al quinto piano della scala C del parco residenziale, dove vive anche l'ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio. Verosimilmente si sono introdotti dalla porta di ingresso. Mentre si trovavano all'interno, però, qualcosa li avrebbe disturbati costringendoli alla fuga (forse il rientro inaspettato del proprietario). Uno di loro, un 35enne di Marano di Napoli, è scappato dal balcone ma avrebbe perso l'equilibrio cadendo giù. Inutili i soccorsi. L'uomo ha perso la vita sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e un'ambulanza del 118. I medici non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso. Indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali precedenti a carico del deceduto. Ora è caccia al presunto complice del tentato furto in casa: sarebbe riuscito a dileguarsi, probabilmente con l'aiuto di un'altra persona che li aspettava in strada.

