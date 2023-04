Lama scappa dal circo e va a correre sul lungomare. L'accusa: "Liberato dagli animalisti"

A Genova un lama è scappato dal circo ed è stato visto correre lungo Corso Italia, immortalato da foto e video postati sui social dai residenti increduli. L'animale fa parte del circo Madagascar che fino al 26 aprile si trova in piazzale Kennedy. Alla fine è stato recuperato dai legittimi proprietari allertati dai carabinieri dopo aver creato non pochi disordini sulla carreggiata. Non si sono comunque registrati feriti o incidenti.

Come ha fatto il lama a fuggire dalla struttura? Tamara Bizzarro, responsabile degli animali del circo Madagascar, ha pochi dubbi: "Visti gli attacchi continui degli animalisti, qualcuno ha trovato il modo di farci un dispetto e di farlo agli animali stessi" dice a GenovaToday. "È stato aperto un recinto ed è scappato un lama. Noi siamo sempre molto attenti ai nostri animali e questa è una cosa che non ci era mai successa, siamo dispiaciuti di quanto accaduto. Sono stati i carabinieri a venirci ad avvertire questa mattina, l'animale stava passeggiando sul lungomare dove è stato recuperato. Ci dispiace che gli animalisti possono arrivare a questi gesti che non mettono solo a repentaglio la vita delle persone ma degli animali che non sono abituati a essere in libertà soprattutto in una zona cittadina. Speriamo che questi fatti non accadano più".

A replicare, per le rime, è Fabio Dolia degli 'Animalisti genovesi': "Nessun animalista - dice Dolia - metterebbe a rischio un animale liberandolo in mezzo alla strada per cui rinviamo le accuse al mittente. Se gli animali fossero così tanto amati e si trovassero così bene al circo non approfitterebbero di ogni occasione per scappare e ovviamente non è la prima volta che accade. Incolpare gli animalisti è una follia, facilmente è stata una loro incuria, in ogni caso ci chiediamo che sicurezza possano avere questi animali, è gravissimo lasciarli in questa situazione di assoluto pericolo".