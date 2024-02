Va in ospedale per un malore, dalla tasca gli cade mezzo etto di cocaina: arrestato

Si reca in ospedale per un malore ma, visitato dai medici, gli cade dalla tasca una busta piena di droga. È la vicenda paradossale di un 50enne che è stato così arrestato presso l'ospedale di Piacenza da parte degli agenti, intervenuti su segnalazione dei sanitari. L'uomo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, era in possesso di circa mezzo etto di cocaina.

La vicenda risale a due giorni fa, lunedì 19 febbraio. L'uomo, pur non trovandosi in gravi condizioni, era stato regolarmente visitato dai medici che hanno trovato la busta piena di povere bianca che, grazie a successive analisi, è stata confermata essere cocaina. Nel frattempo l'uomo si è ripreso ed è stato subito portato in carcere su disposizione del pm in attesa della convalida dell'arresto.