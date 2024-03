Morto a 37 anni Marco Petrini, il veterinario star dei social "Dottorpet"

Il suo amore per gli animali, il sorriso contagioso e la sua competenza lo avevano fatto diventare una "star" del web. È morto a 37 anni Marco Petrini, veterinario conosciuto come "Dottorpet" dal nome della sua seguitissima pagina Instagram. Petrini era originario di Tivoli (Roma) ed è stato stroncato da una malattia incurabile.

Petrini dal 2018 lavorava alla Clinica veterinaria Guidonia, specializzata in animali esotici. Sui social condivideva video e foto per dare consigli ai proprietari degli animali o semplicemente per mostrare "dietro le quinte" del suo lavoro. Uno stile comunicativo che ha fatto breccia: con oltre 67mila follower su Instagram e 126mila su TikTok.

In centinaia stanno usando i social per lasciare un ricordo di Petrini. "Siamo tutti distrutti", scrive Gianluca Marchetti, direttore della clinica veterinaria Guidonia. E dedica un lungo post al collega scomparso rivolgendosi direttamente a lui: "Sei sempre stato l'eccezione alla regola, il cuore oltre l'ostacolo, il paroliere della serata. Vorrei che tutti sapessero che profondità umana c'era sotto la corazza da istrione che ti eri finemente costruita addosso. Personalità unica che non può passare inosservata. Tu con i tuoi tormentoni, le frasi fatte, le intuizioni, i versi, gli anatemi, le espressioni ridicole, le facce buffe da star scanzonata, il viso da bambinone e la voce da Alberto Sordi, i modi dolci in un corpo da omaccione, la sete di vita, la voglia di entrare nel cuore di tutti. Uno spessore umano e culturale non comune celato dietro triviale voglia di cogliere la battuta più ardita e di travolgere le persone con la tua ilarità. Cinico ed irriverente ma sensibile ed educato. Ironico e goffo ma profondo e dinamico. Istintivo e imprevedibile ma riflessivo e programmatico. Ingovernabile come una nave senza timone ma capace di tornare incredibilmente in porto anche con il mare in tempesta. Personaggio straordinario ed unico in un mondo ancora più povero da ora in poi".