Il commerciante che incassa oltre 470mila euro col bonus cultura

Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno portato a termine un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 470 mila euro, somma ritenuta profitto di una truffa aggravata che sarebbe stata realizzata da un commerciante palermitano. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo - titolare di una cartolibreria - avrebbe ideato un sofisticato meccanismo per incassare le erogazioni pubbliche stanziate per il bonus cultura, il contributo di 500 euro a cui hanno diritto i neomaggiorenni.

"L'attività investigativa - spiegano le fiamme gialle - avrebbe fatto emergere come l'indagato, tra il gennaio 2017 e novembre 2021, attraverso artifizi contabili e false attestazioni fosse riuscito a ottenere illecitamente il rimborso del costo dei beni solo fittiziamente ceduti a fruitori del bonus per un ammontare pari a 470 mila euro".

Dopo aver raccolto le testimonianze di diversi giovani studenti risultanti beneficiari del bonus, i militari hanno acquisito numerosi elementi che hanno evidenziato come il titolare della cartolibreria "sostituendosi agli studenti mediante l'utilizzo delle loro credenziali, avrebbe indotto in errore" il ministero dei beni culturali, "riscuotendo indebitamente le somme connesse al voucher erogato dallo Stato per finalità esclusivamente culturali".

Sulla base delle risultanze investigative, il giudice ha emesso un decreto di sequestro preventivo d'urgenza finalizzato ad assicurare i beni di cui l'indagato ha la disponibilità per un ammontare di 470 mila pari al valore corrispondente al profitto del reato.