Ragazzo di 24 anni trovato morto in hotel, torna l'incubo eroina gialla

Un ragazzo di 24 anni è stato trovato morto in un hotel di Mestre e le circostanze del decesso sono tutte da chiarire. Come si legge su VeneziaToday, domenica mattina il personale di una struttura nei pressi della stazione di Mestre ha allertato i carabinieri. Arrivati nella stanza c'era il corpo senza vita del 24enne e i tentativi dei soccorritori di rianimarlo sono stati vani. Dagli accertamenti risultava residente a Mestre. Perché era in hotel? Si era trasferito e quindi non aveva più un alloggio nella sua città? Doveva vedersi con qualcuno? Cosa lo ha ucciso? Tutte domande a cui gli inquirenti cercano una risposta. Quanto alle cause del decesso saranno le analisi a dare delle risposte. L'ipotesi più accreditata è quella dell'overdose.

Poche ore il ritrovamento del cadavere del 24enne, da un'altra struttura nell stessa zona è partita un'altra richiesta di aiuto. In questo caso i carabinieri hanno salvato un 34enne padovano, che era in fin di vita proprio per un'overdose da sostanze stupefacenti.

I due episodi potrebbero essere la spia di un nuovo boom di consumo di droga nella città, dove molti sono stati i morti per eroina gialla (venti in un anno prima del Covid) che ha un principio attivo più potente dell'eroina classica.