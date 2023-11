Minaccia e picchia il padre per farsi dare 200 mila euro per comprare per la droga

Ha minacciato e picchiato suo padre di 70 anni per ottenere soldi da usare per l'acquisto della droga. Il figlio, un 45enne di Viterbo, ha estorto al genitore con cui convive circa 200mila euro. Una somma utilizzata dall'uomo per il consumo di stupefacenti. Per questo, nel pomeriggio del 17 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno eseguito con un'ordinanza per l’applicazione di una misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale del capoluogo, nei confronti del 45enne viterbese.

L’uomo è stato ritenuto responsabile di estorsione e maltrattamenti ai danni del padre 70enne, con cui convive. L'arresto è il risultato di approfondite indagini condotte dai militari della Stazione di San Martino al Cimino, che hanno evidenziato come l’indagato avesse sistematicamente prevaricato il padre con minacce, percosse e lesioni, costringendolo a continue elargizioni di denaro, stimato intorno ai 200mila euro.

Nella stessa serata, il 45enne è stato condotto alla casa circondariale di Mammagialla, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. La tempestività dell’operazione dimostra l’efficacia dell’Arma viterbese nell’affrontare situazioni di grave disagio familiare e crimini violenti.

In un contesto più ampio, emerge la forte sensibilità della Procura della Repubblica di Viterbo nei confronti delle vittime di violenze intrafamiliari. I magistrati hanno immediatamente compreso il contesto di sofferenza dell’anziano genitore, confermando l’impegno della magistratura nel contrastare tutte le forme di abuso e violenza di genere.

Quest’azione riflette l’impegno congiunto delle Forze dell’Ordine e della Magistratura nel garantire un ambiente sicuro e giusto per tutti i cittadini, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo per proteggere chi è vittima di abusi domestici. La vicenda mette in luce la necessità di una costante attenzione alle dinamiche familiari e al benessere degli individui più vulnerabili nella società.