Il triste addio a Battman, il fuoriclasse dei cani antidroga

È stato l'incubo degli spacciatori della zona di Firenze e dell'Aretino. Battman (sì, con due "t"), questo il nome del principe dei cani antidroga in forza ai carabinieri del nucleo cinofili di del capoluogo toscano, si è spento a causa di una grave malattia. Il pastore tedesco, che ha prestato servizio dal 2016 al 2024, si è reso protagonista di numerose operazioni antidroga, anche nell'aretino, guadagnandosi la fama di fuoriclasse.

Numeri da record

L'animale, particolarmente abile nello scovare sostanze stupefacenti grazie al suo incredibile olfatto, nell'arco della sua carriera si è reso protagonista di ben 126 arresti e del sequestro di 8 quintali di droga: 750 chili di hashish, 23 di marijuana e 24 di cocaina. Numeri da record che gli hanno fruttato numerosi premi per l'eccellenza della sua attività anticrimine.

Il fiuto per la droga

Battman era nato il 2 febbraio 2015 e all'età di un anno venne assegnato al suo conduttore: assieme hanno formato un "binomio eccezionale", come sottolinea l'Arma dei Carabinieri in una nota. In provincia di Arezzo, il primo arresto legato all'attività di Battman. I fatti svolgono nell'ottobre del 2016: col suo fiuto, il mastino scoprì della droga nascosta nell'orto di un'abitazione. Sempre nell'Aretino è stato usato in servizi di controllo alle stazioni ferroviarie e nelle scuole. Battman è stato uno dei tre cani impiegati nel blitz fatto al maxi rave party allestito in un ex miniera di Cavriglia nel 2017, ma si è reso protagonista anche di altri sequestri casalinghi, ad esempio a Foiano, Cortona e Bibbiena. Poco prima del triste addio, ha scoperto un etto di hashish interrato al parco del Pionta.