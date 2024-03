Incendio in casa, è morto l'ex calciatore Emanuele "Lele" Panizza

Tragedia nella notte nel sobborgo alessandrino di Valmadonna. Un morto e due intossicati (non gravi) nell'incendio di una casa a due piani in Strada Vicinale Fontanette. Le cause del rogo non sono chiare, sul posto sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze.

L'uomo che ha perso la vita è un celebre ex calciatore dell'Alessandria, Emanuele Panizza. Aveva 57 anni. Difensore, classe 1966, aveva giocato con i Grigi cinque stagioni, dall'83 all'88, oltre a militare anche in Juve Domo, La Palma Cagliari, Aosta e Valenzana. "Indossare i nostri colori non è da tutti, lo sappiamo. Tu ne sei stato ampiamente degno. Ciao Lele", il pensiero affidato ai canali social dalla società piemontese, attualmente ultima nel girone A della serie C.

Emanuele Panizza, per tutti "Lele", era nato calcisticamente nelle giovanili dell'Alessandria, aveva raggiunto la prima squadra a 17 anni esordendo in C2 nell'1983/1984 con Natalino Fossati allenatore. Complessivamente vesti 75 volte la casacca grigia che lui amava tanto. Era il suo sogno, sin da quando era un bambino, e lo realizzò.

"Difensore roccioso, riconoscibile per la rossa capigliatura, seguito sempre dai tanti amici che condividevano con lui la gioventù, riuscì anche a levarsi la gioia del gol seguita da un lungo pianto - ricorda oggi il Museo Grigio -. Era il 10 aprile 1988 e Panizza aprì le marcature del 3 a 0 inflitto dall’Alessandria al Giorgione (le altre reti furono realizzate da Mastini e Carnio). La sua carriera proseguì, sempre con assidue presenze in D (Juve Domo), La Palma (C2), 3 anni ad Aosta dove ottenne la promozione tra i professionisti e 6 stagioni alla Valenzana. Una fetta di storia Grigia che se ne va, un Grigio vero, uno di noi". Profondo cordoglio oggi ad Alessandria.