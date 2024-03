La luce in salotto rimane sempre accesa, da giorni: l'atroce scoperta in casa

Preoccupati, i vicini di casa hanno lanciato l'allarme: si sono accorti che in quell'appartamento la luce in salotto era rimasta accesa troppo a lungo, di giorno e di notte. L'intervento congiunto sul posto di polizia di Stato e vigili del fuoco purtroppo ha svelato l'arcano: in quella casa è stato trovato un uomo morto, un anziano di 80 anni che viveva da solo. Ancora un dramma della solitudine, dunque. È successo mercoledì sera (27 marzo) a Brescia, in una palazzina di via Elba, zona Brescia Due. Sul posto sono intervenute anche un'ambulanza e un'automedica.

Morto in casa da almeno 3 giorni: la luce in salotto sempre accesa e l'allarme dei vicini

I primi accertamenti del medico legale fanno presumere che l'uomo fosse deceduto da almeno tre giorni, forse a seguito di un malore improvviso. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria: non si escludono ulteriori approfondimenti clinici, per verificare con esattezza le cause del decesso. L'ipotesi più accreditata al momento, a dire il vero l'unica, è quella di una morte per cause naturali: nessun segno di violenza sul corpo né tantomeno di effrazione nell'appartamento.

I pompieri, per entrare, hanno dovuto sfondare la porta. All'arrivo dei soccorsi l'anziano era steso a terra, ormai esanime da giorni. Si sarebbe trattato di un dramma della solitudine, secondo i primi riscontri: l'uomo, presumibilmente senza parenti né conoscenti vicini, non sarebbe stato cercato da nessuno negli ultimi giorni.