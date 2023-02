Soffocato da un boccone di carne: muore al ristorante

Dramma in un ristorante di Serino, piccolo comune della provincia di Avellino, in Campania, dove un uomo di 56 anni di Napoli è morto soffocato da un boccone di carne. Da quanto si è appreso, l'uomo stava pranzando insieme ad alcuni amici quando un pezzo di carne gli ha ostruito le vie aree e non è riuscito più a respirare. Il 56enne è stato soccorso dagli altri commensali, mentre il gestore del locale ha allertato il 118. Sul posto sono arrivati i carabinieri e tre ambulanze del 118. Ma non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno provato a rianimarlo con le manovre salvavita, ma il cuore dell’uomo non ha ripreso a battere.