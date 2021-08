Muore al ritorno dall'addio al celibato: la tragedia alla vigilia del nozze

La vittima è un 28enne di Acate. La sua auto si è scontrata con un’altra lungo la Sp 87. Per lui non c’è stato niente da fare

Un giovane di 28 anni è morto in un incidente stradale mentre tornava dalla festa di addio al nubilato: avrebbe dovuto sposarsi domani. La tragedia stanotte ad Acate, in provincia di Ragusa.

T.H., ha perso la vita nella notte sulla Sp 87. Il giovane era al volante di una Bmw Serie 3 quando poco dopo la mezzanotte si è scontrato con un'altra auto, una Ford Focus. Per il 28enne non c'è stato niente da fare. Per liberare il giovane dalle lamiere dell'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giusti sul posto insieme a diverse ambulanze del 118. Sull'accaduto indaga la polizia stradale.

A bordo della Focus viaggiavano cinque persone, tutte originarie di Acate, che sono rimaste ferite e trasportate in ospedale a Vittoria. Un bimbo di 3 anni e una bambina di 10 sono rimasti praticamente illesi, mentre una ragazzina di 15 anni ha avuto una prognosi di 30 giorni e i genitori di 43 e 41 anni hanno rimediato 8 giorni di prognosi.