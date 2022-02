Falso "made in Italy" anche su treni e navi da crociera: sequestrati 6 milioni di articoli

Erano venduti come "made in Italy", ma in realtà erano stati prodotti in Cina, Pakistan e Turchia. La guardia di finanza di Torino ha sequestrato oltre 6 milioni di articoli per la casa che, se immessi in commercio, avrebbero fruttato un guadagno di circa 10 milioni di euro.

Le indagini sono state avviate nei mesi scorsi quando i finanzieri hanno notato, esposti sugli scaffali di alcuni negozi, articoli per la casa reclamizzati come prodotti di origine italiana, attraverso il Tricolore, nonostante fossero stati interamente realizzati in Asia. E' stata ricostruire l’intera filiera distributiva attraverso l’esame degli approvvigionamenti e le relative procedure doganali. Sono così stati individuati cinque depositi: a Torino ma anche in provincia di Napoli, Barletta-Trani, Macerata e Mantova. E' stato sequestrato così un ingente quantitativo di articoli per la casa (posaterie, bilance, abbigliamento, utensili per la cucina, bicchieri, piatti, tazze, tazzine) utilizzati anche su navi da crociera e treni. Sono state disposte perquisizioni nei confronti di sette imprenditori, che dovranno rispondere dei reati di frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.