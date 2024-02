Volo di sei metri mentre tagliavano gli alberi, gravi due operai

Ennesimo incidente sul lavoro in Sardegna. Due operai sono ricoverati in gravi condizioni dopo una caduta da sei metri d'altezza. I due erano impegnati a tagliare alberi nelle campagne di Siamaggiore, nell’Oristanese. Si trovavano sopra il cestello quando, per cause ancora da accertare, sono caduti.

Preoccupano molto le condizioni di uno dei due: è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari con l'elicottero di Areus. L'altro operaio è stato soccorso con un’ambulanza medicalizzata che lo ha accompagnato all’ospedale di Oristano. Sul posto anche i carabinieri e vigili del fuoco. Due giorni fa a Orosei c’era stato un incidente simile. In quella circostanza aveva perso la vita un carabiniere in pensione che era rimasto schiacciato dall’albero che stava tagliando. Nel 2023, in Sardegna, i morti sul lavoro sono stati 18 e le denunce oltre 10 mila. Per garantire la la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro è stato siglato dall'Inail regionale il protocollo interistituzionale. I partner sono l'assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'ufficio scolastico regionale per la Sardegna, l'Università Cagliari e Sassari, Areus e Italian Resuscitation Council.