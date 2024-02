Non gli piace il lavoro: pensionato accoltella l'elettricista e gli sfascia l'auto

Ha chiamato l'elettricista per un intervento di manutenzione al sistema di videosorveglianza della sua abitazione, ma poi il lavoro non gli è piaciuto e si è accanito come una furia contro il tecnico, accoltellandolo e distruggendogli l'auto a colpi di mazza. È successo a Strudà, frazione del comune di Vernole, in provincia di Lecce. L'aggressore è un pensionato di 87 anni, la vittima è un 54enne di Torchiarolo (Brindisi). Attirati dalle urla, i cittadini del comune salentino scesi in strada sono rimasti attoniti davanti alla scena: l'elettricista dolorante alla schiena, per via di un fendente appena subìto con la lama di un attrezzo all'altezza dei reni e l'anziano che, con una mazza di legno di una settantina di centimetri, stava devastando la sua auto. Colpi violenti, ben assestati, quelli dell'87enne, su carrozzeria e parabrezza: hanno piegato la lamiera e frantumato i cristalli. Solo con l'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Lecce è tornata la calma e si è arrivati a una prima, sommaria ricostruzione di una vicenda ai limiti del surreale. Racconta tutto LeccePrima.

Tutto è accaduto verso le 16,30 di ieri, mercoledì 28 febbraio. L'anziano, che ha una copertura di telecamere interne ed esterne all'abitazione, era convinto che non funzionassero bene. Così, ha richiesto a un elettricista, lo stesso di sempre, di provvedere a una riparazione. L'uomo ha quindi raggiunto il borgo nelle campagne di Vernole per mettersi all'opera. Solo che all'anziano committente non deve essere piaciuto qualcosa ed è probabile che sia sorta una discussione con l'elettricista, secondo il quale, evidentemente, la videosorveglianza non manifestava alcun problema. Nonostante gli acciacchi dell'età - l'87enne ha problemi di deambulazione e si aiuta con un girello - non gli è mancata una certa prontezza di riflessi: avrebbe afferrato uno strumento multiuso, da un lato pinza e dall'altro coltello di una decina di centimetri, colpendo il 54enne alla schiena. Una ferita, per fortuna, non profonda.

L'uomo, sanguinante e terrorizzato, è fuggito verso l'esterno iniziando a chiedere aiuto a gran voce. Così, i primi residenti nelle vicinanze si sono affacciati dalle proprie abitazioni e si sono ritrovati davanti alla parte finale della storia. Anche l'anziano, infatti, è uscito di casa. Armato di un bastone. E ha iniziato a rifilare legnate sulla Fiat Multipla dell'artigiano, provocando conche sul cofano, sfasciando un fanale e uno specchietto laterale, dulcis in fundo sfondando il parabrezza. Nel giro di pochi minuti a Strudà sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile che, per prima cosa, hanno sequestrato l'attrezzo usato per ferire l'elettricista e la mazza di legno. Poi, sono giunti anche gli operatori del 118 in ambulanza, per soccorrere il malcapitato 54enne. L'uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale per via del taglio dietro la schiena. Infine, sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Vernole per la fase d'indagine. Sentito il pubblico ministero di turno, l'87enne è stato denunciato a piede libero.