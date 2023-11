Trovato con una pipa nella Porsche: arrestato

È stato tradito dalla pipa. Un uomo di 50 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato nei giorni scorsi a Cormano (Milano) con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di 218 grammi di metamfetamina. I guai per lui sono iniziati quando i carabinieri hanno intimato l'alt alla sua Porsche Gt2 per un normale controllo stradale.

Ai militari non è sfuggita una pipa nascosta nel veicolo, che ha spinto gli investigatori - anche per i precedenti specifici dell'uomo - ad approfondire i controlli. Durante la perquisizione, nell'appartamento del 50enne sono stati scoperti e sequestrati i 218 grammi di droga, che gli sono costati le manette.

Dopo la convalida dell'arresto, per lui sono stati disposti i domiciliari.

