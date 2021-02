Prende in braccio una bimba di 4 anni e prova a rapirla a due passi dal Colosseo

La piccola stava passeggiando insieme alla baby sitter che per fortuna è riuscita a reagire rifugiandosi in una pizzeria

Stava passeggiando con una bambina di 4 anni nella zona del Colosseo quando una donna ha preso la piccola in braccio ed ha provato a rapirla. Attimi di paura per una babysitter poi riuscita a scappare in una pizzeria ed a chiamare la polizia.

Il tentato rapimento è avvenuto ieri pomeriggio a Roma mentre la tata, una donna di 40 anni, stava passeggiando con la bimba in via di San Giovanni in Laterano, a due passi dal Parco Archeologico del Colosseo. Dal nulla è poi spuntata una donna che ha provato a rapire la bambina che teneva per mano.

La baby sitter ha avuto la prontezza di reagire e dopo essere riuscita a trattenere la bambina si è rifugiata in una pizzeria chiedendo aiuto. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno trovato la tata e la bimba ancora nell'esercizio commerciale. All'esterno del locale, in evidente stato confusionale, c'era ancora la donna che aveva provato a rapire la piccola e che stando a quanto appreso soffrirebbe di problemi psichiatrici. La donna è stata accompagnata poi all'ospedale San Giovanni Addolorata in codice giallo e sottoposta ad un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio).