"Mia figlia presa a calci senza motivo: stava passeggiando con un'amica"

Un'aggressione folle, completamente immotivata, ai danni di una 19enne la cui unica colpa era di passeggiare per strada assieme a un'amica. L'aggressione è andata in scena sabato 22 ottobre a Udine, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Sono le 19, un orario di vai e vieni, quando un uomo decide, improvvisamente, di sferrare un calcio ad una delle due giovani.

A raccontare l'episodio a UdineToday è il padre della ragazza, ancora sotto shock per l'accaduto. Secondo il racconto del genitore, nel tardo pomeriggio la 19enne e l'amica sono a passeggio lungo via Dante e stanno per tornare a casa "quando sulla loro strada incrociano un uomo che all'improvviso e senza alcuna motivazione sferra un calcio in pieno petto proprio a mia figlia. L'impatto è forte - spiega l'uomo -, ma mia figlia riesce a stare in piedi. La sua amica, impietrita dalla paura, si premura subito di aiutarla. Ho ricevuto la chiamata di mia figlia pochi istanti dopo: entrambe erano terrorizzate - prosegue - Si sono dirette quindi verso il bar 'Gran Caffè Friuli', di via Aquileia per non restare sole. Quando sono arrivato mia figlia, che aveva chiamato il 112 nel frattempo è scoppiata in lacrime".

La giovane vittima non ha riportato traumi fisici importanti. Ma la paura è stata tanta e di certo, questo episodio, lascerà un segno. "Un gesto completamente immotivato, alla quale, una persona, stando a quanto riferitomi, avrebbe assistito senza intervenire" continua il papà della ragazza. "Abbiamo contattato le forze dell'ordine alle quali abbiamo poi fornito l'identikit dell'uomo: si tratta di un uomo alto circa 1,85, di carnagione scura, con pochi capelli fino alle spalle, ma calvo sulla calotta, con addosso una felpa di colore blu. Sporgeremo denuncia".

"Un episodio che lascia basiti, con una sensazione di rabbia per il gesto assolutamente incomprensibile. Resto con mille domande e dubbi, ed un senso di impotenza" conclude l'uomo. "Non c'è da stare tranquilli, come genitore sono molto spaventato".