Due giovani accoltellati in strada, volevano difendere una ragazza picchiata in strada

Vedono una ragazza e un ragazzo litigare in strada e quando lui inizia a picchiarla intervengono per difenderla, ma diventano a loro volta vittime dell'aggressione. Un 26enne e un 19enne sono stati accoltellati a Roma. L'episodio è avvenuto in viale della Civiltà del Lavoro, nel quartiere Eur.

Secondo quanto accertato, i due erano intervenuti per sedare una lite tra un ragazzo e la sua fidanzata. Il giovane però non ha gradito il loro intervento, ha estratto un coltello e li ha colpiti. I ragazzi sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo in ospedale. Sul posto, oltre ai poliziotti del reparto Volanti, anche gli agenti dei commissariati Spinaceto e Colombo. Le indagini sono in corso per identificare l'aggressore.