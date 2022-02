Ragazzina aggredita e molestata sul treno mentre torna da scuola

Viaggio da incubo per una 14enne, aggredita e molestata da un ragazzo mentre tornava a casa in treno. Accade in provincia di Reggio Emilia, dove i carabinieri hanno denunciato un 25enne. Determinante l'aiuto di un coetaneo della ragazzina, che è riuscito a fotografare l'aggressore e che ha aiutato la vittima a mettersi al riparo.

E' il 27 gennaio. L'adolescente, finita la scuola, sale sul treno che la riporta a casa. Scegle un vagone non troppo affollato ma un ragazzo più grande la avvicina. Secondo quanto ricostruito, inizia a infastidirla. La ragazzina racconta quando sta accadendo via chat alla mamma e al fidanzatino. Su loro consiglio prova ad allontanarsi ma l'aggressore diventa violento: le impedisce di continuare a scrivere sullo smartphone e la blocca sul sedile. Le offre marijuana da fumare, sempre secondo la ricostruzione, la molesta.

Nello stesso vagone c'è un altro ragazzino, che documenta tutto con foto e video. Poi affronta il ragazzo più grande e aiuta la vittima. I due minorenni vanno si allontanano. L'aggressore scende a una fermata, ma prima di abbandonare il treno si rivolge alla ragazzina presa di mira e le lascia anche il numero di telefono.

Una volta arrivata alla stazione di destinazione, la ragazzina trova la mamma e insieme si rivolgono ai carabinieri per presentare denuncia. I militari dell'Arma individuano il 25enne grazie al riconoscimento della vittima e del testimone, ma anche alle immagini delle stazioni ferroviarie. Deve rispondere di violenza sessuale aggravata su minore, atti osceni in luogo pubblico alla presenza di minorenni e tentata cessione di sostanza stupefacente. La Prefettura ha anche revocato nei suoi confronti la misura di accoglienza in quanto migrante.