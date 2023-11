Ragazzina di 11 anni violentata in strada, arrestato lo zio

Violentata dallo zio, dopo un incontro casuale per strada o durante i pranzi di Natale in famiglia. La vittima ha appena 11 anni e adesso il parente, un 66enne della provincia di Bari, è stato arrestato. L'accusa è violenza sessuale aggravata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile di Bari, coordinati dalla procura, i fatti risalgono al 2020.

Uno degli episodi contestati sarebbe accaduto in estate. La ragazzina era andata a trovare la nonna. Nello stesso paese vive lo zio che l'avrebbe incontrata per strada, condotta in un luogo isolato e costretta a subire rapporti sessuali.

L'anno successivo, nel periodo di Natale, le violenze si sarebbero ripetute. Lo zio avrebbe palpeggiato la ragazzina nelle parti intime.

L'arresto è scattato dopo l'audizione protetta della minore "provata nel corpo e nella mente per quanto accaduto", e "i riscontri acquisiti con le investigazioni, anche attraverso le dichiarazioni dei testimoni".

