Studente precipita dalla finestra della scuola: è grave

Uno studente è in ospedale, in gravi condizioni, dopo essere precipitato da una finestra della sua scuola. È successo oggi 27 aprile a Rosignano (Livorno) in un istituto superiore. Il ragazzo è caduto dal secondo piano. Subito soccorso, è stato condotto in ospedale. Il quadro clinico è grave. Non si conosce l'esatta dinamica dei fatti. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o un gesto volontario. La polizia sta indagando su cosa è accaduto.