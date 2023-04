Il ragazzino di 15 anni che con un pugno spacca la faccia al controllore del bus

È indagato dalla procura dei minori di Brescia il ragazzino di 15 anni, di origini colombiane e residente nel Cremasco, che sull'autobus di linea della tratta Crema-Milano ha preso a pugni il controllore, medicato in pronto soccorso - ha avuto una prognosi di una decina di giorni - per ferite al labbro e la frattura di un dente. Il ragazzo è stato individuato dagli agenti del commissariato di polizia di Crema, su segnalazione dello stesso controllore aggredito.

Stando a quanto ricostruito, il 15enne lo avrebbe colpito con un pugno al volto dopo averlo prima insultato e spintonato: questo solamente perché gli avrebbe chiesto di mostrare il biglietto. Arrivato in stazione a Crema, il controllore ha infine allertato il 112, indicando alla volante intervenuta l'autore dell'aggressore che nel frattempo cercava di allontanarsi.

Non è andato lontano: è stato raggiunto e identificato dagli agenti, e indagato in stato di libertà per violenza e lesioni personali.