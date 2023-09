Sviene a scuola e sbatte la testa: 16enne in gravi condizioni

È in gravissime condizioni il ragazzo di 16 anni che ha sbattuto violentemente la testa a terra dopo essere svenuto a scuola, forse per un malore. L’incidente è avvenuto lunedì mattina 18 settembre all'interno dell'Istituto Pacinotti di Corso Gramsci a Pistoia.

Il giovane potrebbe aver avuto un malore, potrebbe essere svenuto a causa di un calo di pressione oppure per la debolezza causata dalla malattia di cui soffrirebbe, secondo quanto riporta Il Tirreno. Inizialmente la situazione sembrava essere sotto controllo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e un'ambulanza. Lo studente è stato portato al pronto soccorso più vicino in codice giallo. Poi i primi sintomi di un’emorragia cerebrale, dovuta quasi certamente al trauma cranico subito. Le sue condizioni sono immediatamente peggiorate, il 16enne è stato sedato, intubato e trasferito in codice rosso al Meyer di Firenze, dove i medici stanno valutando se effettuare o meno un intervento chirurgico alla testa.

