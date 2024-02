Banditi armati assaltano gioielleria in centro commerciale: dipendenti presi in ostaggio

Una gioielleria di un centro commerciale a Marcon, vicino Venezia, è stata assalta da banditi per una rapina. I dipendenti dell'esercizio commerciale all'interno del "Valecenter" sono stati presi in ostaggio da uomini armati che dopo essere entrati nel negozio e aver rubato i gioielli sono fuggiti. Secondo fonti locali, i banditi sarebbero stati armati di kalashnikov e fucili a pompa. A quell'ora il centro commerciale era piuttosto affollato e c'è in molti sono fuggiti via per cercare un riparo all'esterno. Al momento non si ha notizia della refurtiva o di feriti, anche se alcuni testimoni hanno riferito di un bottino che potrebbe arrivare a toccare i 200mila euro.

Cosa sappiamo della rapina al centro commerciale di Marcon e sugli ostaggi

Come riporta VeneziaToday sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno perlustrato lo stabile e avviato le indagini per ricostruire l'accaduto, con l'obiettivo di risalire ai responsabili. Si tratterebbe di un gruppo formato da quattro o cinque persone, tutte con i volti coperti da passamontagna. Al termine della rapina sarebbero fuggiti in macchina.

Nel corso dell'azione almeno una delle dipendenti è stata presa momentaneamente in ostaggio e tenuta bloccata sotto la minaccia delle armi. Poi pare sia stata liberata. Altri commessi sarebbero stati rinchiusi in uno stanzino.