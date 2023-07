Operaio scivola montando un tetto: morto dopo un volo di 4 metri

Un operaio edile di 40 anni, Renzo Sciammetta, originario di Montagnareale (Messina), è rimasto vittima di un incidente sul lavoro in un cantiere di Caronia, nel messinese. Dalle prime ricostruzioni, l'operaio stava montando un tetto in legno quando per cause in corso di accertamento, è caduto giù dall'impalcatura da un'altezza di 4 metri.

La zona dove è avvenuto l'incidente si trova all'interno del Parco dei Nebrodi nella frazione Marescotto. All'arrivo dei soccorsi non c'è stato nulla da fare per l'uomo. In corso le indagini dei carabinieri, è stata aperta un'inchiesta e sarà determinante l'autopsia.