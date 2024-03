Roberta trovata impiccata in casa a 26 anni, c'è un indagato

C'è un indagato per la morte di Roberta Bertacchi, la 26enne ritrovata impiccata lo scorso 6 gennaio sul balcone della sua abitazione a Casarano (Lecce), dove da poco si era trasferita. Si tratta del fidanzato. Davide Falcone, 35 anni, è accusato di istigazione al suicidio e maltrattamenti. Falcone era già stato sentito dopo il ritrovamento del corpo come persona informata sui fatti, ma è stato arrestato lo scorso 7 marzo in un blitz antidroga.

Roberta venne ritrovata impiccata con una sciarpa della squadra locale di calcio che le aveva regalato Falcone. In casa c'erano alcuni oggetti rotti, mentre sul corpo della giovane non sono stati individuati segni di violenza. L'ipotesi del suicidio resta quella principale, ma gli inquirenti ipotizzano che sia stata spinta dall'uomo a togliersi la vita.

Gli inquirenti hanno lavorato per ricostruire le ultime ore della ragazza. Secondo alcune testimonianze, la sera precedente il ritrovamento del corpo la coppia era stata in un pub di Casarano e c'era stato un litigio. La discussione sarebbe proseguita in auto fino a quando Roberta avrebbe deciso di scendere e tornare a casa a piedi. Alcuni amici l'avrebbero quindi raggiunta nell'appartamento dove poi - secondo quanto da loro riferito - sarebbe arrivato il fidanzato.

Roberta, originaria di un comune limitrofo, si era trasferita da poco a Casarano ed era impiegata in un'azienda calzaturiera della zona. Chi indaga ha disposto anche una perizia sul telefonino della 26enne, per ricostruire i suoi contatti.