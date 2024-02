Le due ragazze che tengono 55 chilogrammi di hashish e marijuana in casa

Ben 55 kg di hashish in casa. Gli agenti della polizia di Stato di Tor Carbone, a Roma, hanno arrestato due donne italiane di 26 e 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, a seguito di serrate indagini, hanno appurato che un ingente quantitativo di sostanza stupefacente era stato depositato in uno stabile in zona Trullo; una volta individuato l'appartamento, sono riusciti a entrare all'interno dove hanno trovato due donne, di cui una dimorante lì e l'altra che non sapeva giustificare la sua presenza all'interno dell'abitazione.

Tre borsoni pieni zeppi di droga

A questo punto, gli agenti hanno effettuato una perquisizione all'interno dell'appartamento trovando, nel salone, due borsoni contenenti rispettivamente circa 23,5 kg di hashish e 30 kg della stessa sostanza. All'interno della camera da letto, invece, è stato rinvenuto un altro borsone contenente oltre 1 kg e mezzo di marijuana.

Alla fine degli accertamenti, la droga e il materiale per il confezionamento rinvenuto sono stati sequestrati, mentre le due donne sono state arrestate. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria. Gli agenti, scrive RomaToday, dovranno determinare nel corso delle indagini se le due ragazze avessero il ruolo di "retta", ossia nascondevano la droga per qualcuno in cambio di soldi, oppure avevano un ruolo in un importante giro di spaccio. Un altro colpo inferto al mondo del narcotraffico romano.